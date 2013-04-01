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Малага - Реал Мадрид

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Малага vs Реал Мадрид
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Начало 21 мая 2017 в 21:00
Чемпионат Испании. Малага - Реал Мадрид онлайн | La Liga. Malaga - Real Madrid watch online
Смотреть онлайн Малага - Реал Мадрид | Прямая видео трансляция матча Малага - Реал Мадрид
Ссылка Источник просмотра Инструкция к просмотру Скорость Телеканал Язык Формат Трансляция
№ 1 SopCast Настройка 3000 kbps Футбол 2 HD Украинский 16:9 Смотреть
№ 2 SopCast Настройка 3000 kbps Футбол 2 HD Украинский 16:9 Смотреть
№ 3 AceStream Настройка 1500 kbps Футбол 2 Украинский 16:9 Смотреть
№ 4 AceStream Настройка 1500 kbps Футбол 2 Украинский 16:9 Смотреть
№ 5 AceStream Настройка 2000 kbps Movistar Partidazo HD Испанский 16:9 Смотреть
№ 6 AceStream Настройка 2000 kbps beIN Sports US HD Английский 16:9 Смотреть
№ 7 AceStream Настройка 2000 kbps beIN Sports US HD Английский 16:9 Смотреть
№ 8 AceStream Настройка 3000 kbps Setanta Sports Eurasia HD Русский 16:9 Смотреть
№ 9 AceStream Настройка 5000 kbps Setanta Sports Eurasia HD Русский 16:9 Смотреть
№ 10 AceStream Настройка 9000 kbps Футбол 2 HD Украинский 16:9 Смотреть

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