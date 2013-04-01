|Ссылка
|Источник просмотра
|Инструкция к просмотру
|Скорость
|Телеканал
|Язык
|Формат
|Трансляция
|№ 1
|SopCast
|Настройка
|3000 kbps
|Футбол 2 HD
|Украинский
|16:9
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|№ 2
|SopCast
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|3000 kbps
|Футбол 2 HD
|Украинский
|16:9
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|№ 3
|AceStream
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|1500 kbps
|Футбол 2
|Украинский
|16:9
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|№ 4
|AceStream
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|1500 kbps
|Футбол 2
|Украинский
|16:9
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|№ 5
|AceStream
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|2000 kbps
|Movistar Partidazo HD
|Испанский
|16:9
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|№ 6
|AceStream
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|2000 kbps
|beIN Sports US HD
|Английский
|16:9
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|№ 7
|AceStream
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|2000 kbps
|beIN Sports US HD
|Английский
|16:9
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|№ 8
|AceStream
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|3000 kbps
|Setanta Sports Eurasia HD
|Русский
|16:9
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|№ 9
|AceStream
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|5000 kbps
|Setanta Sports Eurasia HD
|Русский
|16:9
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|№ 10
|AceStream
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|9000 kbps
|Футбол 2 HD
|Украинский
|16:9
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