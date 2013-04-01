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Лига чемпионов. Севилья - Башакшехир
vs
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Начало 22 августа 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Квалификация.
Севилья -
Башакшехир онлайн | Champions League. Qualification. Sevilla - Basaksehir watch online
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Севилья -
Башакшехир
| Прямая видео трансляция матча
Севилья -
Башакшехир
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