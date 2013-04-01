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Шальке - Майнц
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Начало 20 октября 2017 в 21:30
Чемпионат Германии. Шальке - Майнц онлайн | Bundesliga. Schalke - Mainz watch online
Смотреть онлайн Шальке - Майнц | Прямая видео трансляция матча Шальке - Майнц
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