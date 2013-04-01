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Боруссия Д - Хоффенхайм
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Начало 6 мая 2017 в 16:30
Чемпионат Германии. Боруссия Д - Хоффенхайм онлайн | Bundesliga. Borussia Dortmund - Hoffenheim watch online
Смотреть онлайн Боруссия Д - Хоффенхайм | Прямая видео трансляция матча Боруссия Д - Хоффенхайм
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