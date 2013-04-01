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Барселона - Бетис
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Начало 20 августа 2017 в 21:15
Чемпионат Испании. Барселона - Бетис онлайн | La Liga. Barcelona - Betis watch online
Смотреть онлайн Барселона - Бетис | Прямая видео трансляция матча Барселона - Бетис
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