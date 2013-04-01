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Рубин - Краснодар
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Начало 16 июля 2017 в 17:30
Российская Премьер-Лига. Рубин - Краснодар онлайн | Russian Premier-League. Rubin - Krasnodar online
Смотреть онлайн Рубин - Краснодар | Прямая видео трансляция матча Рубин - Краснодар
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