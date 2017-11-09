Хорватия – Греция. Прогноз на матч (09.11.2017)

Хорватия примет Грецию в первом стыковом матче отборочного цикла Чемпионата Мира. Нам своем поле хорваты не имеют права проиграть, да и ничья хозяев не устроит, как и не лучшим результатом станет минимальная виктория не с сухим счетом.





Сейчас Хорватия, возможно, наиболее сильна по составу, тогда как Греция переживает не лучшие времена и, например, национальная сборная этой страны пропустила Чемпионат Европы. Рискует не попасть и на Чемпионат Мира Греция, причем вероятность вылета греков от хорватов очень и очень высокая.





Многое будет зависеть от исхода предстоящего поединка, ведь если Хорватии выиграет уверенно и не пропустит, то шансов в итоге оказаться победителями противостояния у Греции фактически не будет. А Хорватии предпримет попытку выиграть как мощно крупнее, все предпосылки сделать это есть.





Хорватия мощно начала отборочный цикл, но в кокой-то момент расслабилась и позволила себя обойти соперниками. Исландия в итоге финишировала выше, а Хорватия оказалась в шаге от вылета перед встречей с Украиной в Киеве. Хорваты в заключительном важнейшем матче выиграли, победив соперника, которому также нужна была виктория, Грецию же устроит ничья, а значит, гости сыграют от обороны.