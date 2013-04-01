Северная Ирландия – Швейцария. Прогноз на матч (09.11.2017)

В первом стыковом матче за право играть на Чемпионате Мира в России сойдутся сборные Северной Ирландии и Швейцарии. Британцы априори, как кажется, не могли финишировать первыми в своей группе, так как в ней выступала сборная Германии, которая никогда не испытывает проблем в отборочном цикле. Швейцарцы же с первого до последнего тура лидировали, выиграли абсолютно все матчи, кроме поединка 10-го тура с Португалией (поражение 2:0).





Удивительно, но показал великолепную игру и результат, Швейцария в итоге может не попасть на Чемпионат Мира. Впрочем, именно швейцарцы считаются фаворитами противостояния с Северной Ирландия, предпочтение букмекеры Швейцарии отдают и в предстоящей встрече.





Хозяева понимают, что пропускать им от Швейцарии нельзя, а значит, с высокой долей вероятности изберут оборонительную тактику игры. Следовательно, поединок вряд ли получится результативным, а если Северная Ирландия победит, то непременно в 1 мяч. Более же приближенный к реальности исход встречи – ничья 0:0, 1:1 или виктория Швейцарии, например, 1:0.