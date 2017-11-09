Шотландия – Нидерланды. Прогноз на матч (09.11.2017)

Шотландия примет Нидерланды в товарищеском матче. «Оранжевым» есть что доказывать, вот только настроение у сборной явно не лучшее, а соперник по предстоящей встрече более чем серьезный, поэтому перспективы Нидерландов добиться успеха не самые высокие.





Шотландия в осенних матчах выглядела здорово и имела реальные шансы пробиться на Чемпионат Мира, но в решающей встрече британская сборная на выезде не смогла одолеть Словению (ничья 2:2). В Трех поединках до этого Шотландия выиграла, не пропустив от соперников ни единого гола, то есть, британцы в полном порядке, даже не смотря на неудачу в квалификации.





Нидерланды особых сложностей в очных матчах с Шотландией не испытывали, впрочем, последняя встреча датирована 2009-м годом. С тем пор много изменилась, а именно Голландия стала не такой мощной, по крайней мере, если судить по выступлениям сборной. Нидерланды ведь не пробились как на Чемпионат Европы, так и на Чемпионат Мира – теперь вся надежда на новое поколение, которое еще, как говорится, не обкатано.