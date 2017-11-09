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Шотландия – Нидерланды. Прогноз на матч (09.11.2017)
Дата события: 09 ноября 22:45

Шотландия примет Нидерланды в товарищеском матче. «Оранжевым» есть что доказывать, вот только настроение у сборной явно не лучшее, а соперник по предстоящей встрече более чем серьезный, поэтому перспективы Нидерландов добиться успеха не самые высокие.


Шотландия в осенних матчах выглядела здорово и имела реальные шансы пробиться на Чемпионат Мира, но в решающей встрече британская сборная на выезде не смогла одолеть Словению (ничья 2:2). В Трех поединках до этого Шотландия выиграла, не пропустив от соперников ни единого гола, то есть, британцы в полном порядке, даже не смотря на неудачу в квалификации.


Нидерланды особых сложностей в очных матчах с Шотландией не испытывали, впрочем, последняя встреча датирована 2009-м годом. С тем пор много изменилась, а именно Голландия стала не такой мощной, по крайней мере, если судить по выступлениям сборной. Нидерланды ведь не пробились как на Чемпионат Европы, так и на Чемпионат Мира – теперь вся надежда на новое поколение, которое еще, как говорится, не обкатано.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа сборной Шотландии» за высокий коэффициент 1,79 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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