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Румыния – Турция. Прогноз на матч (09.11.2017)
Дата события: 09 ноября 21:15

Румыния сыграет с Турцией в товарищеском матче. Особой мотивации ни одна, ни другая сторона не имеют, да и готовиться сборных не к чему, но поединок все же обещает быть весьма занимательным, особенно на фоне других контрольных встреч.


Как никак Румыния и Турция играли на прошедшем Евро, хоть и успеха там не добились. Квалификация Чемпионата Мира была провалена румынами и турками, причем Турция потеряла все шансы, уступив на своем поле Исландии, более того, будучи разгромленной «викингами». Румыния же в последних матчах квалификации выглядела неплохо, но бороться с Данией и Польшей никак не могла, да и Черногория в итоге оказалась выше румын.  


Ранее Румыния и Турция пересекались часто, в том числе в поединках квалификации крупного турнира, а именно Чемпионата Мира 2014. Румыны обыграли Турция на выезде 1:0, но затем турки взяли реванш, причем более весомый – 2:0. Интересно, что в двух товарищеских матчах до этого сборные также обменялись сухими победами, с высокой долей вероятности кто-то выиграет, не пропустив, и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы 1хбет.
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