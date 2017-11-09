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Армения – Беларусь. Прогноз на матч (09.11.2017)
Дата события: 09 ноября 17:00

В товарищеском матче сойдутся сборные Армении и Беларуси. Обе национальные команды никогда не пробивались на крупные турниры, не исключением стал и предстоящий Чемпион Мира в России. Но вряд ли, впрочем, армяне и белорусы всерьез могли рассчитывать на успех в квалификации, ведь сборные довольно посредственные на фоне тех же датчан, например.


В предстоящей встрече букмекеры предпочтение отдают сборной Армении, хоть в очных поединках ранее армяне чаще проигрывали. Например, они уступили в 2010-м и 2012-м году, а в 2016-м, кстати, соперники разошлись миром 0:0 и снова это был товарищеский матч.


С высокой долей вероятности и сейчас команды не порадуют обилием забитых мячей, возможна здесь и ничья, например, 0:0 или 1:1. Многое решит первый гол, если, конечно, он состоится, так как отыграться в такой встрече будет очень сложно. Армения почаще в последнее время забивала, причем отличалась по разу, скорее всего, эта сборная поразит ворота Беларуси максимум однажды и это более логичный вариант, чем 0 в графе «забитые мячи» хозяев.

Предлагаем сделать ставку на исход «Армения забьет» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Париматч.
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