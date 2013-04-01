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Голден Стэйт – Миннесота. Прогноз на матч (09.11.2017)
Дата события: 09 ноября 06:30

Голден Стэйт примет Миннесоту в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» выиграли в 4-х поединках подряд и закрепились на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции. Но у Голден Стэйт все-таки в пассиве есть три неудачи, не факт, что иногда будет уступать команда и дальше.


Миннесота довольно серьезный соперник, если говорить о конкретной встрече, так как Тимбервулз находится на третьем месте и проиграла команда столько же раз, сколько и Голден Стэйт. Явное предпочтение букмекеры отдают Уорриорз во многом лишь потому, что поединок состоится в Окленде, где Голден Стэйт практически против любого соперника действует с преимуществом.


Предположим, что так произойдет и сейчас, например, в первой половине поединка Голден Стэйт создаст весомый гандикап в счете, после чего интрига в противостоянии практически иссякнет. Скорее всего, до большого перерыва результативность Голден Стэйт будет несколько выше, хотя не стоит исключать вариант, при котором обе половины окажутся мощными в исполнении действующего чемпиона лиги и главного фаворита сезона.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Голден Стэйт с форой -5,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерский конторы Париматч.
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