Голден Стэйт – Миннесота. Прогноз на матч (09.11.2017)

Голден Стэйт примет Миннесоту в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» выиграли в 4-х поединках подряд и закрепились на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции. Но у Голден Стэйт все-таки в пассиве есть три неудачи, не факт, что иногда будет уступать команда и дальше.





Миннесота довольно серьезный соперник, если говорить о конкретной встрече, так как Тимбервулз находится на третьем месте и проиграла команда столько же раз, сколько и Голден Стэйт. Явное предпочтение букмекеры отдают Уорриорз во многом лишь потому, что поединок состоится в Окленде, где Голден Стэйт практически против любого соперника действует с преимуществом.





Предположим, что так произойдет и сейчас, например, в первой половине поединка Голден Стэйт создаст весомый гандикап в счете, после чего интрига в противостоянии практически иссякнет. Скорее всего, до большого перерыва результативность Голден Стэйт будет несколько выше, хотя не стоит исключать вариант, при котором обе половины окажутся мощными в исполнении действующего чемпиона лиги и главного фаворита сезона.