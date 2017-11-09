Финикс - Майами. Прогноз на матч (09.11.2017)

Финикс Сан примут Майами Хит в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Представитель Флориды выиграл на выезде у Лос-Анджелес Клипперс, хоть был близок до последних минут к поражению, вызволив сопернику многое в заключительной четверти. В следующем поединке Майами проиграл Голден, Стэйт на выезде, но такой результат нельзя относить к неудачам Хит, так как «воины» намного сейчас сильнее.





Что же касается Финикс, то эта команда проиграла в предыдущих 3-х матчах чемпионата и опустилась на 13-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. Конечно, перспектив оказаться в зоне плей-офф у Санс не слишком много, как и минимальные шансы команды обыграть Майами в предстоящей встрече.





Предположим, что Хит сыграют с позиции силы, выиграет в трех стартовых четвертях две 12-минутки, а значит, Майами в итоге окажется сильнее с уверенным преимуществом, например, в 7-10 очков. Если выбирать ставку на игру, то следует отдать предпочтение именно варианту на викторию Майами с форой, а вот на тоталы лучше не смотреть.