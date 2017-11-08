08:39 (+3) 07 November 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Исландия – Чехия. Прогноз на матч (08.11.2017)
Дата события: 08 ноября 17:45

Исландия сыграет с Чехией в товарищеском матче. Мало бы кто предположил несколько лет назад, что в очной встрече национальных команд этих стран, пусть и контрольном, исландцы, не будучи хозяевами, выступят в качестве фаворитам. Но так есть сейчас и тому есть весомые аргументы.


Исландия после феерического выступления на Чемпионате Европы, оформили путевку еще и на Чемпионат Мира, причем сборная вышла с первого места из очень непростой группы, оставив вслед за собой хорватов, украинцев и турок.


А вот Чехия в очередной раз провалилась и оправданий у нее нет, разве что можно говорить о не самом звездном поколении. У чехов действительно сейчас нет былых известных игроков, но ведь и у Исландии их мало, а страна, как известно, менее населенная, чем Чехия.


Что же будет в предстоящем товарищеском поединке? Чехия хоть каким-то образом должна реабилитироваться, победа над участником мундиаля поможет чуть улучшить настроение, возможно, придаст сил на предстоящий отборочный цикл, уже Евро-2020. Прогноз – Чехия не проиграет Исландии.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа сборной Чехии» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100