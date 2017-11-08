Исландия – Чехия. Прогноз на матч (08.11.2017)

Исландия сыграет с Чехией в товарищеском матче. Мало бы кто предположил несколько лет назад, что в очной встрече национальных команд этих стран, пусть и контрольном, исландцы, не будучи хозяевами, выступят в качестве фаворитам. Но так есть сейчас и тому есть весомые аргументы.





Исландия после феерического выступления на Чемпионате Европы, оформили путевку еще и на Чемпионат Мира, причем сборная вышла с первого места из очень непростой группы, оставив вслед за собой хорватов, украинцев и турок.





А вот Чехия в очередной раз провалилась и оправданий у нее нет, разве что можно говорить о не самом звездном поколении. У чехов действительно сейчас нет былых известных игроков, но ведь и у Исландии их мало, а страна, как известно, менее населенная, чем Чехия.





Что же будет в предстоящем товарищеском поединке? Чехия хоть каким-то образом должна реабилитироваться, победа над участником мундиаля поможет чуть улучшить настроение, возможно, придаст сил на предстоящий отборочный цикл, уже Евро-2020. Прогноз – Чехия не проиграет Исландии.