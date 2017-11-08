Оренбург – Енисей. Прогноз на матч (08.11.2017)

Оренбург примет Енисей в центральном матче 22-го тура ФНЛ. Команды занимают соответственно третью и первую строчку турнирной таблицы, имея неплохие шансы оказаться в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Предстоящий поединок многое значит как для Енисея, так и в особенности для Оренбурга, которому победа поможет продолжать практически на равных конкурировать с Крыльями Советов. Оренбург же чуть впереди и даже поражение от Томи не скажется на лидирующей позиции команды, вот только Оренбург не намерен уступать, пусть и сыграет он на выезде.





В июле Енисей на своем поле оказался сильнее Оренбурга 2:0, то есть, по результату довольно-таки уверенно. Следует отметить, впрочем, что исход поединка был предрешен быстро – в начале встречи Оренбург дважды пропустил, после чего не чувствовал уверенности в собственных силах, хоть и создал несколько моментов. Предположим, что сейчас Оренбург качественнее отнесется к голевым возможностям, отличившись 1 или 2 раза в итоге. Прогноз – минимальная победа Оренбурга или ничья 1:1.