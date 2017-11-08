Томь – Крылья Советов. Прогноз на матч (08.11.2017)

Томь примет Крылья Советов в матче 22-го тура российского Первого дивизиона. Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы, поэтому букмекеры явное предпочтение отдают представителю группы лидеров, который хоть и проведет гостевую встречу.





Крылья Советов намного сильнее своего соперника на данное время, и именно самарцы являются едва ли не главными претендентами на получение прямой путевки в Премьер-Лигу, с которой они в прошлом сезоне вылетели. Томь также представляла элиту российского футбола, но сейчас команда рискует еще понизиться в классе. Томичи расположились в зоне вылета, имея ровно в два раза больше пропущенных мячей, чем забитых, при этом показатель надежности обороны команды очень низкий.





Против самой крепкой обороны лиги, предположим, Томи будет настолько сложно, что хозяева не поразят ворота соперника ни разу, тогда как Крылья Советов отличаться пару голами, например, отправив по мячу в сетку ворот Томи до и после перерыва. Конечно, делать такой прогноз и ставку по нему довольно рискованно, но выбрать же можно и более безопасный вариант за чуть менее привлекательный коэффициент.