Шинник – Кубань. Прогноз на матч (08.11.2017)

Шинник примет Кубань в матче 22-го тура российского Первого дивизиона. Ярославский клуб на данный момент находится вблизи четверки лучших и намеревается потеснить Тамбов, Оренбург, Крылья Советов или Енисей, но впереди еще и питерское Динамо, да и Балтика с Волгарем отстали на чуть.





Что касается Кубани, то краснодарский коллектив, некогда представляющий элиту российского футбола, сейчас располагается в середине турнирной таблицы ФНЛ, имея в пассиве больше поражений, чем побед в активе. При этом Кубань более результативна, чем Шинник, да и по сравнению с лидерами краснодарцы забили на уровне.





Именно результативность Кубани дает повод ожидать в предстоящей встрече большое количество забитых мячей, предположим, что «верх» здесь будет пробит и обе команды смогут отличиться. Прогноз – второй тайм окажется более интересным, чем стартовая половина матча, например, после перерыва будет забито 2 мяча и второй тайм завершится вничью 1:1.