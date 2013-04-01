Сан-Антонио – Лос-Анджелес Клипперс. Прогноз на матч (08.11.2017)

Сан-Антонио примет Лос-Анджелес Клипперс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сперс выиграли в двух предыдущих встречах, что позволило им обогнать в турнирной таблице Западной конференции Клипперс, впрочем, представители Лос-Анджелеса провели на один матч меньше соперника.





Тем не менее, Клипперс более результативны и наверняка в атакующем стиле проведут предстоящий матч, в котором они не фавориты. Накануне дома Лос-Анджелес не смог обыграть Майами, хоть и выдал великолепную 4-ю четверть, сократив от Хит отставание после трех 12-минуток игры, и даже более того, Клипперс выходили вперед, вот только последнее слово оказалось за соперником.





Предположим, что против Сан-Антонио Клипперс постараются не отставать на протяжении всей игры, а рывок сделать уже в 4-й четверти, тем более ранее у Лос-Анджелеса это получалось. С высокой долей вероятности Клипперс наберут против Сан-Антонио более ста очков, чего должно хватить как минимум для того, чтобы не уступить разгромно.