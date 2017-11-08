Кливленд – Милуоки. Прогноз на матч (08.11.2017)

Кливленд примет Милуоки в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды не слишком здорово начали сезон, что удивительно особенно для Кавальерс, которые, напомним, стали победителями Восточной конференции в предыдущие три сезона.





Кливленд в среднем забрасывает на порядок больше своего соперника по предстоящей встрече, но зато Милуоки значительно надежнее в обороне. Дома Кливленд, несомненно, будет иметь большое превосходство, вот только это не означает, что Милуоки сдастся без какой-бы то ни было борьбы. Предположим, что как минимум в одной из четвертей Бакс окажутся сильнее, например, это произойдет сразу больше большого перерыва.





В конце октября команды провели первую очную встречу сезона – на площадке Милуоки победу праздновали Кавальерс, выиграв во всех четвертях, кроме стартовой 12-митутки. Тогда счет поединка оказался 97:116, то есть, получился матч довольно-таки результативным, именно на обилием очков стоит поставить и сейчас, например, на тотал, превышающий отметку 200. Прогноз – виктория фаворита 118:100.