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Кливленд – Милуоки. Прогноз на матч (08.11.2017)
Дата события: 08 ноября 03:00

Кливленд примет Милуоки в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды не слишком здорово начали сезон, что удивительно особенно для Кавальерс, которые, напомним, стали победителями Восточной конференции в предыдущие три сезона.


Кливленд в среднем забрасывает на порядок больше своего соперника по предстоящей встрече, но зато Милуоки значительно надежнее в обороне. Дома Кливленд, несомненно, будет иметь большое превосходство, вот только это не означает, что Милуоки сдастся без какой-бы то ни было борьбы. Предположим, что как минимум в одной из четвертей Бакс окажутся сильнее, например, это произойдет сразу больше большого перерыва.


В конце октября команды провели первую очную встречу сезона – на площадке Милуоки победу праздновали Кавальерс, выиграв во всех четвертях, кроме стартовой 12-митутки. Тогда счет поединка оказался 97:116, то есть, получился матч довольно-таки результативным, именно на обилием очков стоит поставить и сейчас, например, на тотал, превышающий отметку 200. Прогноз – виктория фаворита 118:100.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 207,5» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы Париматч.
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