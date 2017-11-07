Уиган – Аккрингтон. Прогноз на матч (07.11.2017)

Уиган примет Аккрингтон в матче 3-го тура английского Трофея АФЛ. Уиган, конечно, более известная команда, но не только поэтому в предстоящей встрече она явный фаворит. Уиган сыграет на своем поле, что в подобных поединках значит очень многое, будет странно, если хозяева не будут владеть инициативой и меньше соперника создавать моментов.





Аккрингтон в прошлом туре проиграл Блэкпулу 2:1 на своем поле, но так как команды в стартовом поединке оказалась сильнее Мидлсбро, она сохраняет высокие шансы оказаться второй позиции. Впрочем, для этого необходима исключительно победа в матче с Уиганом, вот только не удастся гостям выиграть, если они будут раз за разом ошибаться в обороне, что случалось регулярно в предыдущих встречах.





Предположим, что Уиган не забьет в стартовые 20 минут матча, но реализует один из своих моментов ближе к перерыву. Победа хозяев в первом тайме и матче видится вполне логичным исходом, в качестве основного варианта для ставки все-таки стоит подстраховаться, выбрав исход не с таким высоким коэффициентом.