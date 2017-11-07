Сибирь – Слован. Прогноз на матч (07.11.2017)

Сибирь примет Слован в матче Континентальной хоккейной лиги. Букмекеры предпочтения отдают сибирякам, которые все-таки выступят дома, а Словану, как известно, добираться будет тяжело, и это обстоятельство часто сказывается на итоговом результате.





А тем более сейчас клуб из Братиславы находится не в оптимальной форме, в последнее время регулярно проигрывая. Слован больше всех пропускает и сейчас количество шайб, заброшенных соперниками в ворота словаков уже превысило отметку 100.





Сибирь, может, и не самый результативный коллектив, но на своем льду команда обязательно как минимум дважды отличится. Предположим, что первая шайба побывает в воротах гостей еще в стартовом периоде, в котором, кстати, Сибирь наверняка выиграет. Определяющим же станет второй период, именно в нем Слован способен переломить ход встречи, хотя скорее Сибирь уже упрочит собственное преимущество.





Ставить здесь все-таки не нужно на манилайн или викторию одного из клубов в основное время. Выбрать стоит тоталы, именно количество заброшенных шайб Сибири например, на показатель выше 2,5.