Вашингтон – Аризона. Прогноз на матч (07.11.2017)

Вашингтон примет Аризону в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кэпиталз выиграли в предыдущих двух поединках, но на данный момент не входят в представительство зоны плей-офф из Восточной конференции, что придают хозяевам дополнительную мотивацию победить.





У Аризоны она никак не меньше, вот только перспективы выгрызть очень низкие, учитывая провальный старт сезона и откровенно ужасную форму. Да, Аризоны выиграла дважды в предыдущих 4-х встречах, но сделала это с большим трудом и не в основное время. Всего же в пассиве команды 13 поражений в 15-ти матчах, вряд ли против Вашингтона удастся побороться хотя бы за одно очко.





Вашингтон по праву является явным фаворитом, и будет довольно странно, если столичный клуб не завладеет инициативой и не будет более нацелен на ворота соперника. Предположим, что именно Кэпиталз откроют счет, а потом увеличат его, забросив две шайбы, например, уже в стартовой 20-минутке. Выбирая ставку на игру, стоит отдать предпочтение варианту виктории Вашингтона в основное время.