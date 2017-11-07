Бостон – Миннесота. Прогноз на матч (07.11.2017)

Бостон примет Миннесоту в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. У Брюинс есть определенные проблемы с составом, но, тем не менее, в предстоящем домашнем поединке Бостон выступит в качестве фаворита.





Миннесота не лучшим образом начала сезон, в 12-ти матчах выиграв 5 раз. Конечно, это не худший показатель, но 13-я строчка команды в турнирной таблице Западной конференции говорит сама за себя. Несомненно, Миннесота обязана прибавлять, обыгрывая соперников уровня Бостона, вот только сделать это именно сейчас будет очень сложно, учитывая запредельную мотивацию Брюинс, проигравших в борьбе трижды в предыдущих 4-х поединках.





Год назад в двух очных матчах Бостон так и не поразил ворота Миннесоты, уступив в гостях 1:0, а на своем льду 5:0. Конечно, Бостону хотелось бы взять реванш – это также мотивирует команду. В предстоящей встрече Брюинс наверняка начнут с позиции силы и первыми сумеют отличиться, определяющим же в поединке станет вторая 20-минутка. Прогноз и ставка на игру простая – Бостон не проиграет, а скорее победит в первом периоде.