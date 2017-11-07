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Голден Стэйт – Майами. Прогноз на матч (07.11.2017)
Дата события: 07 ноября 06:30

Голден Стэйт примет Майами в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» считаются главными фаворитами сезона, на данный момент свой статус подтверждая, выиграв в 7-ми поединках из 10-ти и занимая первую строчку турнирной таблицы Западной конференции.


Майами же расположился в середине таблицы Восточной конференции, проиграв пока на один поединок больше, чем выиграв. В предстоящей встрече Хит вряд ли могут надеяться на успех, так как Голден Стэйт мотивирован, Уорриорз выступят на своей площадке, да и реванш за поражение в январе представители Окленда хотели бы взять. Напомним, что в начале года Голден Стэйт во Флориде был повержен Хит со счетом 105:103, выдав откровенно слабую 2-ю и 3-ю четверти.


Предположим, что и сейчас Голден Стэйт в середине поединка несколько сбавит обороты после мощного начала встречи. Скорее всего, стартовая четверть окажется уверенно за хозяевами, например, они превзойдут соперника на 5-7 очков. И все-таки выбирая ставку на игру, стоит подстраховаться, так как тактика Голден Стэйт может оказаться и другая, с той лишь оговоркой, что дома они все равно начнут мощно и не позволят себе проиграть в первой 12-минутке.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Голден Стэйт в первой четверти с форой -3,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Париматч.
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