Голден Стэйт – Майами. Прогноз на матч (07.11.2017)

Голден Стэйт примет Майами в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» считаются главными фаворитами сезона, на данный момент свой статус подтверждая, выиграв в 7-ми поединках из 10-ти и занимая первую строчку турнирной таблицы Западной конференции.





Майами же расположился в середине таблицы Восточной конференции, проиграв пока на один поединок больше, чем выиграв. В предстоящей встрече Хит вряд ли могут надеяться на успех, так как Голден Стэйт мотивирован, Уорриорз выступят на своей площадке, да и реванш за поражение в январе представители Окленда хотели бы взять. Напомним, что в начале года Голден Стэйт во Флориде был повержен Хит со счетом 105:103, выдав откровенно слабую 2-ю и 3-ю четверти.





Предположим, что и сейчас Голден Стэйт в середине поединка несколько сбавит обороты после мощного начала встречи. Скорее всего, стартовая четверть окажется уверенно за хозяевами, например, они превзойдут соперника на 5-7 очков. И все-таки выбирая ставку на игру, стоит подстраховаться, так как тактика Голден Стэйт может оказаться и другая, с той лишь оговоркой, что дома они все равно начнут мощно и не позволят себе проиграть в первой 12-минутке.