Торпедо-БелАЗ – БАТЭ. Прогноз на матч (06.11.2017)

Торпедо-БелАЗ примет БАТЭ в матче 28-го тура белорусской Высшей лиги. Поединок пройдет в Жодино, но, тем не менее, хозяева по понятным причинам не выглядят фаворитами, тем более в предыдущих двух встречах команды выглядела не лучшим образом.





О БАТЭ можно сказать строго противоположное – борисовский клуб выиграл в 3-х мачтах из 4-х, тем самым вплотную приблизившись к минскому Динамо, а неделю назад, до ничьи с Нафтаном, команда и вовсе опережала динамовцев. Задачей минимум на этот сезон у БАТЭ простая – финишировать на второй позиции, ведь ожидать провала в концовке от солигорского Шахтера не приходится.





В предстоящей встрече БАТЭ виктория намного важнее, чем для Торпедо, поэтому не только букмекеры предпочтение отдают гостях, но и большинство специалистов. БАТЭ хоть и проиграл Кельну накануне в Лиге Европы разгромно (5:2), все равно против Торпедо должен сыграть надежно в обороне, с высокой долей вероятности победив с сухим счетом. Прогноз – виктория фаворита 2:0.