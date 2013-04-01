Лос-Анджелес Лейкерс – Мемфис Гризлис. Прогноз на матч (06.11.2017)

Лос-Анджелес Лейкерс примет Мемфис Гризлис в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Удачно «мишки» стартовали в сезоне, на данный момент выигрывая в среднем два поединка из трех. В предыдущей встрече Мемфис оказался сильнее другого представителя Лос-Анджелеса – Клипперс, но до этого дважды подряд уступал, набирая, что интересно, ровно 99 очков.





Лос-Анджелес, несомненно, более результативен в последнее время да и по сезону, вот только не факт, что команда доберется до отметки 100 очков, например, в предстоящей встрече, так как игра будет вестись по сценарию Мемфиса большую часть времени, например, в промежуток между второй и 4-й четвертью.





В 4-х очных встречах подряд, при этом, обе команды набирали по 100+, хоть сверхрезультативных матчей все-таки не наблюдалось. Предположим, что сейчас Лос-Анджелес Лейкерс мощно начнет и все предпосылки ожидать результативно встречи будут, но постепенно это ощущение будет уходить и в итоге хотя бы один из коллективов не доберется до показателя 100 очков.