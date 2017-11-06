Калгари – Нью-Джерси. Прогноз на матч (06.11.2017)

Калгари примет Нью-Джерси в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сезон за океаном начался не так давно и пока рано говорить о перспективах команд на выход в плей-офф, но, по крайней мере, Нью-Джерси стартовал отлично, на данный момент занимая место в группе лидеров Восточной конференции. Только в трех поединках из 12-ти Нью-Джерси терпел поражения, в том числе, кстати, проиграл накануне Эдмонтону 6:3.





А вот Калгари в последнее время выигрывал, что, впрочем, не позволило команде достичь зоны плей-офф Западной конференции. На своем льду Калгари планирует обыграть Нью-Джерси и все-таки оказаться в заветной восьмёрке, вот только добиться успеха будет очень сложно, учитывая, в общем, серьёзность намерений и соперника, помноженный на класс.





Нью-Джерси достаточно много забрасывает, предположим, что результативным в исполнении гостей получится и предстоящий матч, в котором Нью-Джерси, несомненно, будет бороться. Кажется, что ставка на тоталы здесь является оптимальной, хотя рассматривать стоит и другие варианты.