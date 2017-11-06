Портленд – Хьюстон. Прогноз на матч (06.11.2017)

Портленд примет Хьюстон в матче ¼ финала плей-офф МЛС. Это ответная встреча, первый поединок на поле Хьюстона сильнейшего не выявил и оказался безрезультативным. В предстоящей встрече голы наверняка забиты будут, и, как полагают букмекеры, в основном их авторами станут хозяева, по крайней мере, Портленд выделяется в качестве явного фаворита.





А ведь Хьюстон имеет опыт побед над Портлендом, да и в последнее время динамовцы против Портленда действовали весьма результативно. Забить сейчас в гостях очень важно, ведь в таком случае Портленду обязательно нужно будет побеждать, чтобы выйти в следующую стадию турнира.





Предположим, впрочем, что ни один из коллективов с первых минут поединка рисковать не станет, хотя это не исключает забитого мяча в стартовой 45-минутке, а может и вовсе до 20-й минуты встречи. В любом случае, и это такой прогноз, второй тайм получится более богатым на события, на него и лучше сделать ставку, а именно на общий тотал голов, наверняка превышающий отметку1,5.