Нью-Йорк Сити – Коламбус. Прогноз на матч (06.11.2017)

Йью-Йорк Сити примет Коламбус в ответном матче ¼ финала плей-офф МЛС. Первая встреча завершилась уверенной домашней викторией Коламбуса, что наверняка предрешит исход противостояния – в предстоящей встрече крупнее, чем выиграл Коламбус, Нью-Йорк Сити не победит.





Впрочем, Нью-Йорк Сити выступит в качестве фаворита матча, с высокой долей вероятности именно эта команда окажется сильнее в предстоящей встрече, хоть и не столь уверенно, чтобы говорить о шансах Нью-Йорка на итоговый успех в любую минуту поединка.





Большинство очных матчей команд до этого оказывались результативными, нет никаких предпосылок к тому, что на этот раз произойдет по-другому. Все потому, что Нью-Йорк не станет отсиживаться в обороне, памятуя о результате гостевой встречи, а Коламбус умеет играть на контратаках и будет регулярно в них выходить, следовательно, у гостей будут шансы отличиться, причем сделать это не раз. Прогноз – итоговый «верх» в основное время матча здесь соперники пробьют, а Нью-Йорк Сити не проиграет.