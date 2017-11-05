Интер – Торино. Прогноз на матч (05.11.2017)

Интер примет Торино в матче 12-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб великолепно начал сезон, не проиграв пока в чемпионате ни разу, вот только Наполи стартовал еще лучше, так как, в отличие от Интера, сыграл вничью однажды («черно-синие» дважды).





Что касается Торино, то это крепкий середняк турнирной таблицы Серии А, который в теории мог бы бороться за еврокубковые места, но команда довольно нестабильна, что не дает возможности на близким к ста процентам проходимости ставки прогнозировать исход того или иного матча.





Вот и против Интера не понятно как сыграет Торино. Возможно, гости сделают акцент на атакующих действиях и тогда с высокой долей вероятности встреча получится результативной, а могут туринцы и закрыться в обороне, не дав сопернику пространства на своей половине поля.





В любом случае, предпочтение стоит отдавать Интеру, ведь команда в хорошей форме, довольно мало пропускает, да и в очных встречах ранее против Торино практически всегда была результативна. Прогноз – виктория Интера со счетом 2:0 или 3:1.