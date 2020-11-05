Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (05.11.2017)

Реал Мадрид после серии неудач примет в очередном туре испанской Примеры Лас-Пальмас. «Королевский клуб» демонстрирует вовсе не «королевскую» игру, но тем не менее с оптимизмом относится к своим перспективам выиграть Ла Лигу и стать обладателям Кубка Лиги Чемпионов.





Накануне в главном клубном турнире Европы Реал потерпел сокрушительное поражение от Тоттенхэма (3:1), вот только и главный конкурент «шпор» и «сливочных» очки потерял – Боруссия разошлась миром с АПОЭЛем. То есть, Реалу достаточно не проиграть однажды в двух поединках, чтобы оказаться в плей-офф. В Примере дела обстоят сложнее – Реал в прошлом туре проиграл Жироне (2:1), и теперь отставание команды от лидирующей каталонской Барселоны составляет 8 очков, да еще и Валенсия впереди на почтительном расстоянии (4 пункта).





Реалу срочно нужно реабилитироваться перед болельщиками и возвращаться к уверенной и результативной игре, которую, кстати, с самого начала сезона мадридцы не демонстрируют, так ни разу и не отличившись более 3-х раз. Предположим, что это случиться против Лас-Пальмаса, имеющего худший показатель надежности обороны на данный момент – 25 пропущенных мячей.