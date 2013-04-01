11:45 (+3) 04 November 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Челси – Манчестер Юнайтед Прогноз на матч (05.11.2017)
Дата события: 05 ноября 19:30

Челси примет Манчестер Юнайтед в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» дважды подряд не смогли выиграть в чемпионате, из-за чего отпустили Сити на расстояние пяти очков, но главное, что команда по-прежнему значительно опережает остальных конкурентов, да и в предыдущем поединке Юнайтед выиграл у одного из них – Тоттенхэма (1:0).


Лондонский Челси занимает 4-е место, что, конечно, не может устраивать команду, а значит, в предстоящей встрече «аристократам» нужно побеждать, потеря очков хозяев не устроит. Настроение у Челси не лучшее, так как накануне в рамках Лиги Чемпионов лондонцы разгромно проиграли Роме, впрочем, команда остается с высокими шансами на выход в плей-офф турнира.


В апреле Челси и Юнайтед провели последнюю очную встречу – на своем поле «красные дьяволы» оказались сильнее 2:0, тем самым прервав неудачную серию из ничьих и поражений. Сейчас Юнайтед кажется более сбалансированным и мощным коллективом, но все-таки игра пройдет в Лондоне, а значит, манкунианцам придется очень непросто, если и удастся им выиграть, то с разницей в 1 мяч.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа первой или второй команды» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100