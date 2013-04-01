Челси – Манчестер Юнайтед Прогноз на матч (05.11.2017)

Челси примет Манчестер Юнайтед в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» дважды подряд не смогли выиграть в чемпионате, из-за чего отпустили Сити на расстояние пяти очков, но главное, что команда по-прежнему значительно опережает остальных конкурентов, да и в предыдущем поединке Юнайтед выиграл у одного из них – Тоттенхэма (1:0).





Лондонский Челси занимает 4-е место, что, конечно, не может устраивать команду, а значит, в предстоящей встрече «аристократам» нужно побеждать, потеря очков хозяев не устроит. Настроение у Челси не лучшее, так как накануне в рамках Лиги Чемпионов лондонцы разгромно проиграли Роме, впрочем, команда остается с высокими шансами на выход в плей-офф турнира.





В апреле Челси и Юнайтед провели последнюю очную встречу – на своем поле «красные дьяволы» оказались сильнее 2:0, тем самым прервав неудачную серию из ничьих и поражений. Сейчас Юнайтед кажется более сбалансированным и мощным коллективом, но все-таки игра пройдет в Лондоне, а значит, манкунианцам придется очень непросто, если и удастся им выиграть, то с разницей в 1 мяч.