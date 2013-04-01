Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз на матч (05.11.2017)

В центральном матче 11-го тура английской Премьер-Лиги сыграют ее лидер Манчестер Сити и Арсенал, на данный момент занимающий 5-ю строчку. Понятно, что на своем поле «горожане» выступят в качестве явного фаворита, но все-таки от Арсенала можно ожидать большего, чем от большинства прошлых соперников Сити.





Как минимум Арсенал способен забить, и не должно смущать то обстоятельство, что в недавнем поединке Лиги Европы против Црвены Звезды «канониры» отличиться не смогли (ничья 0:0). Ранее же в двух матчах подряд Арсенал забивал по 2 мяча, а Эвертону на выезде отправил и вовсе 5 мячей в ворота.





Ман Сити, как показали предыдущие встречи, не идеален в обороне. Команда пропустила дважды от Вест Бромвича и Наполи, впрочем, смогла выиграть эти два поединка благодаря великолепным атакующим действиям. Соответственно, и в матче с Арсеналом Сити не уйдет с поля без гола, предположим, что фаворит выиграет в результативной игре, например, со счётом 3:1 или 2:1 – в любом случае обе команды забьют.