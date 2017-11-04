Барселона – Севилья. Прогноз на матч (04.11.2017)

В центральном матче 11-го тура испанской Примеры Барселона примет Севилью. Каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, выиграв в 9-ти встречах из 10-ти, и это лучший старт команды в истории. Барселона опережает Валенсию на 4 пункта, остальных конкурентов на 8 и более очков, в том числе и Севилью, которая расположилась на 5-й строчке.





На выезде у Севильи небольшие шансы избежать поражения от Барселоны, хотя сейчас «сине-гранатовые», несмотря на результаты, не кажется «машиной для побед», рано или поздно команда оступится, вероятнее всего против соперника уровня Севильи.





Накануне в Лиге Чемпионов Севилья одержала важнейшую победу над московским Спартаком, поднявшись на вторую строчку турнирной таблицы квартета. А Барселона оступилась, не обыграв Олимпиакос на выезде и даже не отличившись. Вот только дело в том, что Барселона и так наверняка финиширует в группе первой, а вот у Севильи ситуация более сложная.





Предположим, что Барселона и против Севильи испытает проблемы, но 2-3 мяча позволит команде одержать верх, например, со счетом 2:1 или 3:1.