Депортиво – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (04.11.2017)

Депортиво примет Атлетико Мадрид в рамках 11-го тура испанской Примеры. «Матрасники» во второй раз не смогли обыграть Карабах в Лиге Чемпионов и теперь наверняка пробьются только в Лигу Европы, что для некогда финалиста главного клубного турнира Европы не есть хорошо.





А ведь и в чемпионате у Атлетико не все здорово, так как команда располагается не только ниже Барселоны и Реала, но и Валенсии. В 4-х предыдущих встречах Атлетико выиграл однажды, причем оказался сильнее Сельты 1:0. Да, Атлетико не в форме и сейчас не может действовать максимально хорошо, но все же класс команды намного выше, чем у Депортиво, а значит, с высокой долей вероятности на выезде Атлетико окажется сильнее представителя Ла-Коруньи.





Депортиво находится в нижней части турнирной таблицы, хотя победа поможет команде переместиться в середину таблицы. Вот только дома Депортиво не выиграет у Атлетико, максимум, на что могут надеяться хозяева – это ничья, например, 0:0 или 1:1.





Кстати, в прошлом сезоне именно такой результат был зафиксирован в Ла-Корунье, а в Мадриде Атлетико, будучи явным фаворитом, выиграл в 1 мяч (1:0). Предположим, что «верх» не будет пробит и сейчас, хотя ставку лучше сделать с подстраховкой.