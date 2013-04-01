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Депортиво – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (04.11.2017)
Дата события: 04 ноября 18:15

Депортиво примет Атлетико Мадрид в рамках 11-го тура испанской Примеры. «Матрасники» во второй раз не смогли обыграть Карабах в Лиге Чемпионов и теперь наверняка пробьются только в Лигу Европы, что для некогда финалиста главного клубного турнира Европы не есть хорошо.


А ведь и в чемпионате у Атлетико не все здорово, так как команда располагается не только ниже Барселоны и Реала, но и Валенсии. В 4-х предыдущих встречах Атлетико выиграл однажды, причем оказался сильнее Сельты 1:0. Да, Атлетико не в форме и сейчас не может действовать максимально хорошо, но все же класс команды намного выше, чем у Депортиво, а значит, с высокой долей вероятности на выезде Атлетико окажется сильнее представителя Ла-Коруньи.


Депортиво находится в нижней части турнирной таблицы, хотя победа поможет команде переместиться в середину таблицы. Вот только дома Депортиво не выиграет у Атлетико, максимум, на что могут надеяться хозяева – это ничья, например, 0:0 или 1:1.


Кстати, в прошлом сезоне именно такой результат был зафиксирован в Ла-Корунье, а в Мадриде Атлетико, будучи явным фаворитом, выиграл в 1 мяч (1:0). Предположим, что «верх» не будет пробит и сейчас, хотя ставку лучше сделать с подстраховкой.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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