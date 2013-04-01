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Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз на матч (04.11.2017)
Дата события: 04 ноября 20:30

Боруссия Дортмунд примет Баварию в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги. У команд значительные потери, но, кажется, у мюнхенского клуба они серьезнее, так как, например, в поединке не примут участие Левандовски и Томас Мюллер и роль центрального форварда не понятно кому будет отдана.


Боруссия лидировала в турнирной таблице чемпионата, но неделю назад уступила первую строчку Баварии, уступив Ганноверу 4:2. А вообще в пяти матчах подряд, не считая встречи с Магдебургом в Кубке Германии, Боруссия не побеждала и испытывала проблемы в основном с реализацией моментов.


В текущем сезоне Бавария уже успела обыграть Боруссию, но это случилось в самом начале футбольного года в Суперкубке Германии. Сейчас ситуация может оказаться иная, ведь Дортмунд сыграет в предстоящей встрече дома, Боруссия мотивирована и зла на себя за неудачное выступление в Лиге Чемпионов, а, напомним, команда в двух поединках не смогла обыграть скромный АПОЭЛ. Прогноз – Боруссия проведет матч с Баварией результативно, а сам поединок завершится внучью, например, 1:1 или 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «Боруссия Дортмунд забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Париматч.
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