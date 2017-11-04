Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз на матч (04.11.2017)

Вест Хэм примет Ливерпуль в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. Лондонцы пребывают на неутешительной для себя 16-й позиции в чемпионате, выиграв на данный момент всего дважды. Конечно, против Ливерпуля сложно рассчитывать на викторию, на сыграть хотя бы вничью является достижимой целью Вест Хэма.





Тем более Ливерпуль провел накануне матч Лиги Чемпионов с Марибором, тогда как Вест Хэм всю неделю готовился ко встрече с мерсисайдцами и, возможно, лондонцы сейчас лучше готовы функционально. У «красных» как обычно существует проблема реализации моментов, и это обстоятельство моет стать определяющим в предстоящей матче.





Скорее всего, Вест Хэм, если не провалиться в обороне, отыграет против Ливерпуля, пропустив не более двух мячей. Лондонцы сами способны отличиться 1-2 раза, вот только этого не удалось сделать в прошлом очном поединке – дома Вест Хэм был разбит Ливерпулем 4:0. Прогноз – на этот раз Вест Хэм сыграет на порядок лучше, хоть с высокой долей вероятности проиграет.