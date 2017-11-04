Ахмат – Ростов. Прогноз на матч (04.11.2017)

Ахмат примет ростов в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Команды располагаются в середине турнирной таблице, вряд ли претендуя на высокие места в итоговом зачете, а ведь Ахмат и Ростов в какой-то момент могли рассчитывать, например, на топ-5.





И грозненский клуб и ростовчане выдали неудачную серию, проиграв несколько поединков подряд, но они завершены, причем у Ахмат только в предыдущем туре сумел не уступить – ничья с Анжи 1:1. В предстоящей встрече хозяева вовсе намерены выиграть, тем более выступят они в качестве фаворитов, но все же явного предпочтения Ахмату отдавать нельзя.





Ростов не дал себя обыграть в прошлом туре московскому Спартаку, отличившись дважды, предположим, что результативно сыграет команда и против Ахмата. Скорее всего, Ростов не проиграет сопернику с сухим счетом, вот только ставить на такой исход нет особого смысла, так как коэффициент на него низкий. Выбрать стоит другой вариант, который хоть и более рискованный, но может принести успех. Прогноз – ничья 1:1.