Тосно – Краснодар. Прогноз на матч (04.11.2017)

Тосно примет Краснодар в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. После серии неудач в прошлом поединке чемпионата краснодарцы наконец-то выиграли, причем команда деклассировала СКА-Хабаровск на своем поле 4:1. Против другого новичка Премьер-Лиги Краснодару наверняка придется сложнее, так как Тосно проведет все-таки домашнюю встречу, да и половину сезона команда провела лучше того же Хабаровска.





Кстати, Тосно не проигрывал в предыдущих 4-х поединках, выиграв дважды, вот только покинуть зону вылета это не помогло. На данный момент Тосно занимает 13-ю строчку в таблице, но может подняться значительно выше, если выиграет, ну или хотя бы наберет очки дома против Краснодара.





У гостей мотивация одна – выиграть, что позволит хотя сохранить 4-е место, а может и вовсе превзойти московский ЦСКА, состояние которого после матча Лиги Чемпионов среди недели непонятно. Предположим, что Краснодар своего добьется, если сможет регулярного создавать моменты у ворот соперника, с их реализацией, скорее всего, у Краснодара проблем не возникнет.