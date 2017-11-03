Югра – Слован. Прогноз на матч (03.11.2017)

Югра примет Слован в матче Континентальной хоккейной лиги. Это битва аутсайдеров, в которой фаворитом являются представители Словакии и Западной конференции. Слован проиграл в 3-х поединках подряд, но, тем не менее, сейчас располагается не на последней строчке турнирной таблицы, тогда как Югра 14-й на Востоке.





Кстати, Югра в некоторых предыдущих матчах выглядела неплохо, например, разгромила на своем льду Витязь и оказалась сильнее нижегородского Торпедо в гостях, пусть и после серии буллитов. А вот в прошлой игре Югра не была столь успешна – команда уступила ЦСКА дома со счетом 5:0.





Предположим, что не лучшим образом в обороне отыграет Югра и сейчас, хотя это не исключает варианта с победой хозяев даже в основное время. В сентябре в гостях Югра выиграла у Слована после буллитов, осолвное же время встречи завершилось вничью 2:2, скорее всего, минимум по 2 шайбы забросят соперники и сейчас. Прогноз – ничья 2:2 в основное время либо же минимальная виктория одного из коллективов 3:2.