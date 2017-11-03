Бетис – Хетафе. Прогноз на матч (03.11.2017)

Бетис примет Хетафе в матче 11-го тура испанской Примеры. На данный момент представитель Севильи опережает Хетафе на 4 очка, занимая 8-ю строчку турнирной таблицы, что довольно-таки неплохо для Бетиса. По силам в скором времени команде потеснить Леганес с седьмой строчки, но нужно на своем поле обыгрывать соперников уровня Хетафе.





Бетис был довольно результативен, но в прошлой игре на выезде уступил Эспаньолу, не отличившись (1:0). Дважды подряд сыграть на ноль, как кажется, Бетису не суждено, да и Хетафе пропускает регулярно, а именно в пяти матчах подряд соперники забивали в ворота Хетафе.





На своем поле Бетис практически всегда действует против Хетафе здорово, но вот более двух мячей команда в последние годы на забивала дома. Это дает повод предположить, что не случиться подобного и сейчас, а значит, логично поставить на точно количество голов Бетиса, а именно 1 или 2 мяча.





При такой результативности сопернике Хетафе вправе рассчитывать, например, на ничью, и все-таки отдаем предпочтение минимальной виктории Бетиса, ставка же на количество голов хозяев.