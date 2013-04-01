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Айнтрахт Франкфурт – Вердер. Прогноз на матч (03.11.2017)
Дата события: 03 ноября 22:30

Айнтрахт Франкфурт примет Вердер Бремен в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Команды расположились вне еврокубковой зоны, более того, «музыканты» сейчас пребывают на 17-й строчке турнирной таблицы, то есть ведут борьбу за выживание.


Именно поэтому не столь именитый, но крепкий Айнтрахт выгдядит фаворитом предстоящего поединка, с этим согласны и букмекеры, отдающие представителям Франкфурта явное предпочтение.  Айнтрахт в пяти матчах во всех турнирах не проигрывал, вряд ли потерпит фиаско команда на своем поле против команды, которая не в форме, особенно что касается атаки.


Вердер в предыдущих встречах зачастую не забивал, но, что интересно, конкретно в гостях бременцы этой осенью не проигрывали. Несомненно, Вердер даст бой и Айнтрахту, и все же минимальная виктория хозяев видится более реальным исходом, чем, например, любая другая победа Айнтрахта и другой результат в пользу Вердера.


Стоит предугадать развитие событий, чтобы забрать самый «лакомый» исход. От обороны действовать не станет ни Айнтрахт, ни Вердер, а держа в уме наиболее вероятную викторию хозяев в один мяч, предположим, что итоговый счет будет 2:1 в их пользу.

Предлагаем сделать ставку на исход «Айнтрахт не проиграет + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,30 от букмекерской конторы Париматч.
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