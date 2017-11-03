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Урал – Динамо Москва. Прогноз на матч (03.11.2017)
Дата события: 03 ноября 17:30

Урал примет московское Динамо в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Половина чемпионата позади и на данный момент Урал пребывает на 5-й строчке турнирной таблицы, то есть, очень высоко как для команды такого уровня и таким бюджетом. А вот более богатые динамовцы расположились на 14-й позиции и ведут борьбу за выживание, впрочем, во второй половине сезона может все измениться.


Например, в предстоящей встрече Динамо под силу победить, хоть фаворитом противостояния является Урал. Москвичи в последнее время неплохо действовали в обороне, но совсем безобразно в атаке, а значит, если Динамо все-таки одержит верх над Уралом, то с разницей в 1 мяч и со счетом 1:0.


Именно такой результат был зафиксирован в матче команд, который состоялся в рамках первого круга, вот только в Москве выиграл Урал. Кстати, ранее соперники в очных встречах зачастую также не радовали обилием забитых мячей, наверняка исключением не станет предстоящий поединок, важнейший для турнирных перспектив обоих коллективов.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы 1хбет.
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