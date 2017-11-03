Урал – Динамо Москва. Прогноз на матч (03.11.2017)

Урал примет московское Динамо в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Половина чемпионата позади и на данный момент Урал пребывает на 5-й строчке турнирной таблицы, то есть, очень высоко как для команды такого уровня и таким бюджетом. А вот более богатые динамовцы расположились на 14-й позиции и ведут борьбу за выживание, впрочем, во второй половине сезона может все измениться.





Например, в предстоящей встрече Динамо под силу победить, хоть фаворитом противостояния является Урал. Москвичи в последнее время неплохо действовали в обороне, но совсем безобразно в атаке, а значит, если Динамо все-таки одержит верх над Уралом, то с разницей в 1 мяч и со счетом 1:0.





Именно такой результат был зафиксирован в матче команд, который состоялся в рамках первого круга, вот только в Москве выиграл Урал. Кстати, ранее соперники в очных встречах зачастую также не радовали обилием забитых мячей, наверняка исключением не станет предстоящий поединок, важнейший для турнирных перспектив обоих коллективов.