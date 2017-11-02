Русенборг – Зенит. Прогноз на матч (02.11.2017)

Русенборг примет Зенит в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Питерский клуб серьезно нацелился на трофей в этом сезоне, как кажется, по крайней мере, команда значительно усилилась и здорово стартовала, выиграв в том числе абсолютно во всех поединках Лиги Европы.





Долгое время Зенит лидировал и в Чемпионате России, но накануне в центральном матче уступил московскому Локомотиву 3:0, позволив «железнодорожникам» обойти себя в турнирной таблице. В Лиге Европы такого случиться не может, так как преимущество Зенита над Реалом Сосьедад составляет 3 очка, Русенборг же отстал на 6 пунктов, фактически не имея реальных шансов составить конкуренцию представителям Испании и России.





Только победа устроит норвежцев в предстоящей встрече, но она не будет добыта, если Зенит сыграет в свою силу, а ток оно и случится с высокой долей вероятности. Предположим, что именно Зенит завладеет инициативой практически сразу, а в промежуток между 20-й и 40-й минутой питерцы забьют. Прогноз – победа Зенита в первом тайме и матче, ставку же лучше сделать с подстраховкой.