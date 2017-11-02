Лацио – Ницца. Прогноз на матч (02.11.2017)

Лацио примет Ниццу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Именно эти команды наверняка станут участниками плей-офф турнира, так как на данный момент Лацио и Ницца располагаются на первой и второй строчке в квартете соответственно, значительно опережая конкурентов.





Римляне уже сейчас гарантируют выход в следующую стадию, если выиграют, но, кстати, при определенных раскладах и ничья Лацио позволит выдохнуть. И все-таки на своем поле итальянская команда постарается выиграть, тем более соперник у «орлов» принципиальный, из соседней Франции.





На выезде Лацио оказался сильнее Ниццы 3:1, основное перевес создав во второй половине игры. Лацио пропустил первым, но спустя одну минуту, а именно на 5-й минуте сумел отыграться. Конечно, сложно ожидать подобного бодрого начал встречи сейчас, и все равно кажется, что в итоге командами «верх» снова будет пробит, а Лацио на своем поле как минимум не проиграет. В качестве прогноза можно выбрать вариант «тотал больше 2,5», либо же поставить в связке с исходом «Лацио не проиграет».