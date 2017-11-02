Герта – Заря. Прогноз на матч (02.11.2017)

Герта примет Зарю в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Во главе турнирной таблицы неожиданно для многих сейчас представители более слабых чемпионов – Эстерсунд из Швеции и Заря из Украины, причем Атлетик с Гертой имеют довольно низкие шансы превзойти конкурентов.





В предстоящей встрече Герта по понятным причинам выступит в качестве фаворита, вот только даже в случае виктории команда с высокой долей вероятности останется на последней строчке. Заре достаточно не уступить, чтобы продолжать чувствовать себя комфортно. В случае ничьи Заря может сравняться с Эстерсундом, который наверняка Атлетико из Бильбао проиграет, выход в плей-офф турнира для луганского коллектива является достижимой целью, но важен и сттус лидера группы, несомненно.





Заря будет против Герты действовать от обороны, при этом подобная стратегии не означает, что гости не забьют в ворота соперника более одного мяча, например, а сам поединок не окажется результативным. Герте некуда отступать, а значит, столичный клуб сыграет а атаку. В четырех предыдущих матчах с участием Герты забивали обе команды, скорее всего, случится это в пятый раз.