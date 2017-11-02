Арсенал – Црвена Звезда. Прогноз на матч (02.11.2017)

Арсенал и Црвена Звезда встретятся на поле первых в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Канониры» выиграли все три поединка ранее и уверенно возглавляют турнирную таблицу квартета Н и даже поражение в предстоящей встрече не пошатнет лидирующие позиции лондонцев.





Но, прямо скажем, не верится, что Арсенал на своем поле уступит сопернику в такой-то ситуации, ведь прямо сейчас можно решить вопрос выхода в следующую стадию турнира, а для этого необходимо побеждать. Арсенал в 4-х матчах подряд одерживал виктории, поэтому не удивителен статус явного фаворита встречи команды Арсена Венгера.





В Сербии Арсенал свой максимум не продемонстрировал, но тем не менее выиграл, отличившись на 85-й минуте единственный раз. Предположим, что дома Арсенал поразит ворота соперника быстрее, например, сделает это в первой половине стартовой 45-минутки. Вообще, виктория Арсенала в обоих тайма кажется закономерным исходом, для ставки же лучше выбрать менее рискованный вариант.