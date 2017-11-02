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Арсенал – Црвена Звезда. Прогноз на матч (02.11.2017)
Дата события: 02 ноября 23:05

Арсенал и Црвена Звезда встретятся на поле первых в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Канониры» выиграли все три поединка ранее и уверенно возглавляют турнирную таблицу квартета Н и даже поражение в предстоящей встрече не пошатнет лидирующие позиции лондонцев.


Но, прямо скажем, не верится, что Арсенал на своем поле уступит сопернику в такой-то ситуации, ведь прямо сейчас можно решить вопрос выхода в следующую стадию турнира, а для этого необходимо побеждать. Арсенал в 4-х матчах подряд одерживал виктории, поэтому не удивителен статус явного фаворита встречи команды Арсена Венгера.


В Сербии Арсенал свой максимум не продемонстрировал, но тем не менее выиграл, отличившись на 85-й минуте единственный раз. Предположим, что дома Арсенал поразит ворота соперника быстрее, например, сделает это в первой половине стартовой 45-минутки. Вообще, виктория Арсенала в обоих тайма кажется закономерным исходом, для ставки же лучше выбрать менее рискованный вариант.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Арсенала» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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