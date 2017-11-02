Янг Бойз – Динамо Киев. Прогноз на матч (02.11.2017)

Янг Бойз примет киевское Динамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Швейцарский клуб выбил украинцев из Лиги Чемпионов, обыграв команду Хацкевича дома в квалификации, но и сам Янг Бойз не попал в итоге в групповую стадию главного клубного турнира Европы. В Киеве же динамовцы выиграли 3:1, а в Лиге Европы поделили очки с Янг Бойз, сыграв со швейцарцами вничью 2:2.





Результативной по логике должна оказаться и предстоящая встреча, в которой Янг Бойз нужно побеждать. Виктория позволит довольно комфортно себя чувствовать на второй строчке турнирной таблицы, Динамо же при любом исходе поединка с Янг Бойз останется в лидерах.





Букмекеры совсем небольшое предпочтение отдают Янг Бойз, хотя Динамо Киев более именитый клуб, да и лидирует он в таблице. Но в последнее время гранд украинского футбола не выглядит здорово, например, несколько дней назад Динамо сыграло вничью с Карпатами 1:1, а до этого в тяжелой игре взяло верх над Александрией. Предположим, что Динамо против Янг Бойз отличится не более одного раза, с учетом такого прогноза и ставка на игру.