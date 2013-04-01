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Локомотив Москва – Шериф. Прогноз на матч (02.11.2017)
Дата события: 02 ноября 21:00

Московский Локомотив примет Шериф в матче 4-го труа группового этапа Лиги Европы. «Железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу квартета F, выиграв только в одной встрече, и это был поединок не с Шерифом.


В Молдове команды разошлись миром 1:1, что устроило, в принципе, оба коллектива, хоть Локомотив, будучи фаворитам, наверняка рассчитывал на три очка.  Дома москвичам необходимо побеждать, чтобы практически на сто процентов гарантировать выход в плей-офф Лиги Европы, немаловажно финишировать в итоговой таблице первым, чтобы получить в плей-офф менее серьезного соперника.


Шериф будет вести борьбу с Копенгагеном за вторую путевку, вот только шансы молдаван превзойти датчан очень низкие. Сейчас Копенгаген и Шериф набрали равное количество очков, но датчане выиграют наверняка у Злина, а представитель Молдовы потеряет очки, предположим, что все три, уступив Локомотиву по всем статьям и, возможно, разгромно. Локомотив накануне в Чемпионате России поразил трижды ворота питерского Зенита, минимум дважды отличится команда и против Шерифа.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Локомотива больше 2» за высокий коэффициент 1,78 от букмекерской конторы 1хбет.
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