Лион – Эвертон. Прогноз на матч (02.11.2017)

Лион примет Эвертон в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. У английского клуба есть значимые проблемы с составом, но, как кажется, турнир команда пустила на самотек, набрав в стартовых 3-х поединках всего одно очко.





Не лучшим образом выступает Эвертон и в английской Премьер-Лиге, где находится в зоне вылета, а значит, должна предпринимать действия по выходу из кризиса. Понятно, что нужно быть готовым к каждому следующему туру на сто процентов, поэтому матчами Лиги Европы, кажется, придется жертвовать.





В предстоящей встрече Эвертон отправится в гости к Лиону, расположившемуся на второй строчке турнирной таблицы квартета с одной победой в активе, кстати, добытой в Ливерпуле (2:1). Французский гранд вправе рассчитывать на вторую викторию, если сыграет в свою силу дома, а это с высокой долей вероятности произойдет. Не зря ведь букмекеры явное предпочтение отдают Лиону, хоть Эвертон по составу не выглядит намного слабее, даже с учетом весомых потерь. Прогноз – победа Лиона в 1 или 2 мяча.